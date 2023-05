Streich mahnt bei Erfolg: "Wichtigste ist unsere Identität"

Auch für den Fall der erstmaligen Qualifikation für die Champions League hat Trainer Christian Streich eindringlich dazu aufgerufen, dass der SC Freiburg seinen Weg nicht verlassen sollte.

"Das Wichtigste ist unsere Identität", sagte der 57-Jährige kurz vor dem Ende einer erneut sehr erfolgreichen Saison in der Fußball-Bundesliga. Vor dem abschließenden Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt hob er die Arbeit der Freiburger Fußballschule hervor, in der viele der aktuellen Spieler ausgebildet wurden.

Die Kaderplanung in der momentan sehr erfolgreichen Phase sei deshalb "ein Balanceakt" und "ein schmaler Grat", sagte Streich. Es sei wichtig, als Trainer vernünftig zu bleiben: "Ich formuliere keine Ansprüche."

Der SC-Coach verwies auf die gestiegene Erwartungshaltung, die er teilweise auch an sich selbst bemerke. "Wir können niemandem versprechen, dass wir nächstes Jahr annähernd so erfolgreich sind wie dieses Jahr", sagte Streich: "Egal, was wir machen."

Am letzten Spieltag kann der SC Freiburg noch die Champions League erreichen, hat dies aber nicht in der eigenen Hand. Die Breisgauer müssten dafür den viertplatzierten 1. FC Union Berlin überholen, der gegen Werder Bremen antritt.

