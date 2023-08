Karlsruher nach Brand erschüttert: Opfer aus Partnerstadt

Nach dem Brand in einer Ferienunterkunft im Elsass mit elf Toten herrscht tiefe Betroffenheit in Karlsruhe.

"Wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien aus Nancy", sagte am Mittwoch Karlsruhes Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz ( CDU). Die elf Todesopfer stammen aus Karlsruhes französischer Partnerstadt. "Die Nachricht vom tödlichen Feuer in Wintzenheim erschüttert und geht sehr nah." Karlsruhe fühle sich in diesem Moment Nancy besonders eng verbunden, sagte die Bürgermeisterin. Bei dem verheerenden Feuer am Mittwochmorgen starben elf Menschen mit Behinderung und ein Betreuer. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

(dpa)