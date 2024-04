Drei Leistungsträger verlängern bei Schwenninger Wild Wings

Nach dem ordentlichen Abschneiden in dieser DEL-Saison wollen die Verantwortlichen möglichst viele Spieler in Schwenningen halten. Ein Trio hat nun zugesagt.

Die Schwenninger Wild Wings binden drei Leistungsträger der abgelaufenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Die beiden Stürmer Phil Hungerecker und Zach Senyshyn sowie Allrounder Boaz Bassen haben ihre Verträge verlängert, teilte der Club am Freitag mit. Die Wild Wings scheiterten im Playoff-Viertelfinale an den Straubing Tigers. Die Hauptrunde hatte das Team von Coach Steve Walker als Sechster beendet.

"Wir wollten viele Spieler aus dem aktuellen Team auch für die kommende Spielzeit zurückbringen. Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass uns das mit dem angesprochenen Trio auch gelungen ist", sagte Geschäftsführer Stefan Wagner.

(dpa)