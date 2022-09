Eishockeyprofi Gaudet fehlt Mannheim "bis auf Weiteres"

Der Adler-Stürmer Tyler Gaudet wird nach einer Verletzung im Heimspiel gegen Bietigheim in dieser Woche noch einmal von einem Spezialisten untersucht. Danach soll feststehen, wie lange er ausfällt.

Die Adler Mannheim müssen "bis auf Weiteres" auf ihren Stürmer Tyler Gaudet verzichten. Der Neuzugang werde nach einer Verletzung am Sonntag im Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers (4:2) in den kommenden Tagen noch einmal von einem Spezialisten untersucht, teilte der Club in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Dienstag mit. Erst dann seien eine genaue Diagnose und Angaben zur Ausfallzeit des Kanadiers möglich. Der frühere NHL-Profi war in der Sommerpause vom Ligakonkurrenten Grizzlys Wolfsburg nach Mannheim gekommen.

(dpa)