Johan Lundskog wird neuer Trainer der Adler Mannheim

Die Adler Mannheim haben Johan Lundskog als neuen Cheftrainer präsentiert.

Der Schwede unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Montag bekanntgab. "Als Verein freuen wir uns auf eine neue Herangehensweise mit Johan", sagte Sportchef Jan-Axel Alavaara. "Es gab intensive Diskussionen über die Spielweise und darüber, wie wir spielen wollen. Wir möchten ein Team aufbauen, das wettbewerbsfähig ist und um die Meisterschaft kämpfen kann."

Der 38 Jahre alte Lundskog arbeitete bis November 2022 beim SC Bern in der Schweiz. Dort wurde er vom ehemaligen Bundestrainer Toni Söderholm ersetzt. "Es fühlt sich großartig an", sagte der Adler-Coach zu seinem neuen Engagement. "Wir sind bereit, um nach vorn zu blicken. Ich bin sehr glücklich darüber, in Mannheim zu sein."

Lundskog folgt beim achtmaligen deutschen Meister auf Bill Stewart. Unter Stewart zogen die Mannheimer ins Halbfinale ein, scheiterten dort aber am ERC Ingolstadt.

(dpa)