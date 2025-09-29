Icon Menü
Delegationstrip: Kretschmann in Frankreich: Nur gemeinsam werden wir bestehen

Delegationstrip

Kretschmann in Frankreich: Nur gemeinsam werden wir bestehen

Ministerpräsident Kretschmann war schon viele Male in Frankreich zu Gast. Bei seinem wohl letzten offiziellen Besuch als Regierungschef unterstreicht er die Bedeutung guter Nachbarschaft.
    Kretschmann hat schon 30 Deletationsreisen hinter sich.
    Kretschmann hat schon 30 Deletationsreisen hinter sich. Foto: Marijan Murat/dpa

    Deutschland und Frankreich müssen aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit vertiefen. «Nur gemeinsam werden wir im globalen Wettbewerb bestehen können», sagte der Grünen-Politiker bei seiner wohl letzten Dienstreise in der Grenzregion Grand Est. «Das Schicksal Europas heißt Kooperation.» Er besuchte am Nachmittag etwa ein europäisches Zentrum für Quantenforschung an der Universität Straßburg.

    Der Grünen-Politiker verbringt drei Tage in der Gegend rund um Straßburg und im Schweizer Kanton Zürich. Mit dem Trip will der Regierungschef unterstreichen, wie wichtig ihm die Nachbarn des Landes sind. Zur Landtagswahl im März 2026 möchte der 77-Jährige nicht mehr antreten.

    Kretschmann war als Regierungschef auf der ganzen Welt unterwegs.
    Kretschmann war als Regierungschef auf der ganzen Welt unterwegs. Foto: Marijan Murat/dpa
