4000 Menschen demonstrieren in Singen gegen rechts

Rund 4000 Menschen sind in Singen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu protestieren.

Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration unter dem Motto "Klare Kante gegen Hass und Hetze" friedlich. An vielen Orten im Südwesten demonstrierten am Samstag zahlreiche Menschen gegen rechts. In Sigmaringen nahm der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit seiner Frau Gerlinde als Privatperson an einer Demo teil. Dort waren laut Polizei rund 2000 Menschen. Die größten Protestveranstaltungen im Land wurden am Samstag in Stuttgart (14.00 Uhr) und in Mannheim (16.00) erwartet.

Auslöser für die bundesweiten Proteste sind die Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von radikalen Rechten im November in Potsdam, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilnahmen.

(dpa)