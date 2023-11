Durchsuchungen gegen linke Szene in mehreren Bundesländern

Die Polizei ist in mehreren Bundesländern bei Durchsuchungen in der linken Szene im Einsatz.

Eine Sprecherin der Polizei Gera bestätigte die Durchsuchungen in mehreren Thüringer Städten und in anderen Bundesländern. Worum es bei dem Einsatz geht, wollte sie zunächst nicht sagen. Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen richtet sich die Razzia gegen die linke Szene und steht im Zusammenhang mit einer Demonstration am 1. Mai in Gera. Demnach gibt es Ermittlungen in Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg, Hamburg und in Niedersachsen.

(dpa)