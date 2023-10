Hunderte Menschen bei Solidaritätskundgebung für Israel

Bei einer Solidaritätskundgebung für das von der islamistischen Hamas angegriffene Israel haben Hunderte Menschen in der Stuttgarter Innenstadt demonstriert.

CDU-Fraktionschef Manuel Hagel, Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper ( CDU) und Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) schlossen sich am Montagabend der Demonstration an. "In diesen schweren Stunden versichern wir Israel unserer Solidarität und Unterstützung", teilte Aras mit. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen."

Laut Polizei blieb es am Abend bei der angemeldeten Kundgebung vor dem Stuttgarter Rathaus friedlich. Zu der genauen Teilnehmerzahlen konnten die Beamten zunächst nichts sagen.

Parallel dazu fand in der Landeshauptstadt auch eine Pro-Palästina-Kundgebung statt, der sich ebenfalls Hunderte Menschen anschlossen. Auch hier konnten die Beamten zunächst keine konkreten Teilnehmerzahlen nennen.

