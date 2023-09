Kretschmann zu Eritrea-Gewalt: Künftig zu verhindern wissen

Massive Eritrea-Krawalle wie in Stuttgart werden sich nach Worten von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der Landeshauptstadt nicht wiederholen.

"Ist ja klar: Wenn weitere solche Veranstaltungen stattfinden, werden wir das zu verhindern wissen, dass es wieder zu solchen gewalttätigen Ausschreitungen kommt", versicherte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart.

Die Stuttgarter Polizei sei zwar aufmerksam am Wochenende gewesen, aber es habe offensichtlich keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass extrem gewaltbereite Oppositonielle sich zu Ausschreitungen versammelten, sagte der Regierungschef. "Jetzt wissen wir das aber nach diesen Vorkommnissen", sagte Kretschmann. Die Polizei in Stuttgart werde auf solche Veranstaltungen nun natürlich anders reagieren als in den vergangenen eineinhalb Jahren, wo bei solchen Veranstaltungen nichts passiert sei.

(dpa)