Radfahrerin von Auto erfasst und tödlich verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 465 bei Dettingen (Kreis Esslingen) ums Leben gekommen.

Die 77-Jährige habe die Straße überquert, als sie von dem Auto eines 21-jährigen Fahrers erfasst wurde, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Die Seniorin starb noch an der Unfallstelle. Noch ist unklar, ob die Ampel für die Radfahrerin oder für den Autofahrer am Mittwoch grün gezeigt hatte. Die Ermittlungen dazu laufen, so der Polizeisprecher.

(dpa)