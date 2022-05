Adler Mannheim binden vier Verteidiger für neue Saison

Die Adler Mannheim haben die Verträge von vier Verteidigern um ein weiteres Jahr verlängert.

Joonas Lehtivuori, Sinan Akdag, Thomas Larkin und Mark Katic werden auch in der kommenden Saison für die Kurpfälzer auflaufen, wie der Club der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Donnerstag mitteilte.

"Die Spieler, mit denen wir verlängert haben, haben dem Verein in den vergangenen Jahren die Treue gehalten und gehören zu unseren wichtigen Bauteilen in der Defensive", sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara, der weiter auf der Suche nach einem neuen Trainer ist.

In den am Mittwoch zu Ende gegangenen Playoffs waren die Mannheimer am späteren Meister Eisbären Berlin gescheitert. In der Best-of-Five-Serie unterlagen sie mit 2:3.

(dpa)