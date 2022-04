Adler Mannheim scheiden im DEL-Halbfinale gegen Berlin aus

Die Adler Mannheim haben ihr Comeback in der Halbfinalserie gegen die Eisbären Berlin nicht vollendet und den Finaleinzug in der Deutschen Eishockey Liga verpasst.

Die Adler Mannheim haben ihr Comeback in der Halbfinalserie gegen die Eisbären Berlin nicht vollendet und den Finaleinzug in der Deutschen Eishockey Liga verpasst. Mit dem 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) im entscheidenden Spiel in Berlin ging die Saison der Adler am Donnerstagabend zu Ende. Die Eisbären spielen ab Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen den EHC Red Bull München in maximal fünf Spielen um die deutsche Meisterschaft.

Die Mannheimer hatten nach zwei Niederlagen gegen Berlin in der Halbfinalserie mit 0:2 zurückgelegen, sich die Finalchance mit Siegen in den Aufeinandertreffen drei und vier aber gewahrt. Im entscheidenden Spiel gelang jedoch kein Tor. Manuel Wiederer (21. Minute) und Blaine Byron (46./60.) schossen die Eisbären ins Finale.

Die Mannheimer warten damit auf die erste Endspiel-Teilnahme seit 2019. Die Trainersuche wird nun in den Fokus rücken. Drei Hauptrunden-Spieltage vor Schluss hatte sich der achtmalige deutsche Meister von Pavel Gross getrennt. Bill Stewart hatte wie in der Saison 2017/18 als Interimslösung übernommen.

© dpa-infocom, dpa:220428-99-86210/2 (dpa)