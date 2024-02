Adler Mannheim verpflichten Verteidiger Thompson

Die Adler Mannheim haben für den Kampf um den Einzug in die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga noch einmal personell nachgelegt.

Verteidiger Keaton Thompson unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Trainer und Sportmanager Dallas Eakins kennt den 28-Jährigen aus der gemeinsamen Zeit in Nordamerika bei den San Diego Gulls. Dort arbeiteten beide drei Jahre lang zusammen.

Thompson absolvierte 348 Spiele in der unterklassigen American Hockey League und soll am kommenden Montag in Mannheim eintreffen. Derzeit liegen die Adler auf dem achten Tabellenplatz.

"Wir legen großen Wert auf Charakter und Wettbewerbsfähigkeit. Keaton verkörpert diese beiden Eigenschaften. Er spielt konstant und ist ehrgeizig. Zudem stellt er sich immer in den Dienst der Mannschaft", sagte Eakins.

(dpa)