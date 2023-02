Eishockey-Profi Olimb verlängert in Schwenningen bis 2024

Ken André Olimb spielt auch in der kommenden Saison der Deutschen Eishockey-Liga für die Schwenninger Wild Wings.

Der 34 Jahre alte Norweger habe seinen Vertrag um ein Jahr bis 2024 verlängert, teilte der Verein am Freitag mit. Der Stürmer spielt seit 2021 für die Wild Wings, bei denen er in dieser Spielzeit bisher auf 19 Scorerpunkte kam.

"Kenny ist ein extrem verlässlicher Spieler, der uns in allen Zonen und in allen Spielsituation hohe Qualität gibt. Er ist ein Typ, der innerhalb der Mannschaft, aber auch im Trainerteam sehr geschätzt wird. Deshalb war es immer unser Ziel, ihn weiter an den Club zu binden", begründete Schwenningens Geschäftsführer Stefan Wagner die Vertragsverlängerung mit Olimb.

(dpa)