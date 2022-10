Schwenninger Wild Wings verpflichten Ex-NHL-Profi Ullström

Die Schwenninger Wild Wings haben den früheren NHL-Stürmer David Ullström verpflichtet.

Der 33 Jahre alte Schwede unterschrieb nach einem Probetraining bis zum Saisonende, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Montag mitteilte. In den Spielzeiten 2011/2012 und 2012/2013 hatte Ullström insgesamt knapp 50 NHL-Partien für die New York Islanders bestritten. Zudem spielte der Angreifer unter anderem in der multinationalen KHL, in Schweden und der Schweiz.

(dpa)