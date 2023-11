Wild Wings verlängern mit Eishockey-Geschäftsführer Wagner

Die Schwenninger Wild Wings haben den Vertrag mit ihrem Geschäftsführer Stefan Wagner bis 2027 verlängert.

Das gab der aktuelle Tabellenvierte der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Mittwoch bekannt. "Wir sind mit der aktuellen Entwicklung im sportlichen und kaufmännischen Bereich sehr zufrieden und freuen uns, die gute Zusammenarbeit in den kommenden Jahren weiterführen zu können", sagten die Gesellschafter Thomas Burger und Michael Werner in einer Mitteilung des Clubs.

(dpa)