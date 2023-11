Straßenradmeisterschaften 2024 wieder im Schwarzwald

Der Schwarzwald wird kommendes Jahr zum zweiten Mal in Folge Austragungsort der Straßenradmeisterschaften. Die Stars um Titelverteidiger Buchmann gastieren wieder in Bad Dürrheim und Donaueschingen.

Die deutschen Straßenradmeisterschaften werden erneut im Schwarzwald ausgetragen. Vom 21. bis 23. Juni des kommenden Jahres wird das Event der Männer, Frauen und Nachwuchsfahrer ein weiteres Mal in Bad Dürrheim und Donaueschingen stattfinden, wie der Veranstalter am Mittwoch bekannt gab. Bei einer Veranstaltung am 8. Dezember wollen die Organisatoren in Villingen-Schwenningen weitere Details verkünden.

Bereits in diesem Jahr hatten die Meisterschaften an den beiden Orten stattgefunden. Der frühere Tour-de-France-Vierte Emanuel Buchmann gewann zum zweiten Mal die Straßenradmeisterschaft. Bei den Frauen verteidigte Liane Lippert ihren Titel. Nils Politt wurde Zeitfahrmeister, bei den Frauen setzte sich Mieke Kröger als schnellste Fahrerin im Kampf gegen die Uhr durch.

(dpa)