Sommerliche Temperaturen im Ländle am Wochenende

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Wochenende in Baden-Württemberg sommerliche Temperaturen.

Samstag und Sonntag sollen es mancherorts bis zu 27 Grad werden, wie ein Sprecher des DWD am Donnerstag sagte. Sogar im Hochschwarzwald übersteige das Thermometer die 20-Grad-Grenze. Am Sonntag könnte der Himmel allerdings an manchen Stellen im Ländle wolkenverhangen sein.

Auch Freitag soll im Bereich um den Bodensee und im Rheintal schon T-Shirt-Wetter herrschen. Vereinzelt könnte es im Tagesverlauf allerdings zu Regen kommen. Nach dem kurzzeitigen Anstieg am Wochenende sinken die Temperaturen dann allerdings zum Wochenstart wieder - auf 18 Grad am Rhein und 16 Grad in Stuttgart. Dazu kommt Regen. Dienstag sinken die Temperaturen weiter.

(dpa)