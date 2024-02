Windiges Wetter im Südwesten

Teils sonnig, teils wolkig, vor allem aber windig soll es im Südwesten in den kommenden Tagen werden.

Gebietsweise kann es auch zu Sturmböen und orkanartigen Böen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte.

Tagsüber wird es demnach vielerorts wolkig bis stark bewölkt, gegen Nachmittag setzt sich in Teilen Baden-Württembergs zeitweise die Sonne durch. Es bleibt meist trocken mit Höchstwerten bis zu zwölf Grad am Neckar und mäßigem bis frischem Wind. In den Hochlagen des Schwarzwalds kann es DWD-Angaben zufolge auch schwere Sturmböen geben.

In der Nacht zum Mittwoch nimmt der Wind dann weiter zu: Im Bergland und in freien Lagen erwartet der DWD starke bis stürmische Böen, im höheren Schwarzwald Sturmböen und auf dem Feldberg orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde. Am Mittwoch breitet sich laut Wetterdienst bei starker Bewölkung von Nordwest nach Südost Regen aus.

(dpa)