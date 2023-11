Freiburg will mit Torwart Müller ins Achtelfinale einziehen

Der SC Freiburg geht als Favorit in die DFB-Pokal-Zweitrundenpartie gegen den SC Paderborn. Trainer Christian Streich hat für die Partie auf einer wichtigen Position einen Wechsel angekündigt.

Mit Florian Müller im Tor strebt der SC Freiburg den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals an. In der Zweitrundenpartie heute (18.00 Uhr/Sky) gegen den Fußball-Zweitligisten SC Paderborn soll Müller die Stammkraft Noah Atubolu ersetzen. Der 25-Jährige war im Sommer vom VfB Stuttgart zum badischen Erstligisten SC Freiburg zurückgekehrt und hat seit dem Wechsel noch kein Pflichtspiel bestritten. In der ersten Runde des DFB-Pokals hatten sich die Freiburger im August beim Oberligisten SV Oberachern 2:0 behauptet. Das Achtelfinale wird am 5 und 6. Dezember ausgetragen.

(dpa)