Gast im Dreisamstadion: SC Freiburg für Pokalspiel zurück

Knapp zwei Jahre nach dem Umzug in das Europa-Park Stadion kehrt der SC Freiburg in das Dreisamstadion zurück.

Dort tritt der Fußball-Bundesligist am 13. August in der ersten Runde des DFB-Pokals als Gast des Fünftligisten SV Oberachern an, wie der Sport-Club am Dienstag mitteilte. Bereits zuvor hatte festgestanden, dass die Spielstätte des Clubs aus der Ortenau für den größten deutschen Pokalwettbewerb nicht geeignet ist.

Da mit einem großen Andrang gerechnet wird, werden alle Tribünen geöffnet sein. Zum bislang letzten Mal spielten die Freiburger im September 2021 in ihrer alten Spielstätte, als sie mit 3:0 gegen den FC Augsburg gewannen.

(dpa)