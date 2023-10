DFB-Pokal

30.10.2023

Heidenheim strebt Revanche in Mönchengladbach an

Heidenheims Coach Schmidt hat nach eigenen Worten aus dem 1:2 in der Bundesliga in Gladbach Lehren gezogen. Ob es der Aufsteiger mit der Erfahrung im Pokal besser machen wird, zeigt sich am Dienstag.

Der 1. FC Heidenheim kann sich am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) im DFB-Pokal für die jüngste Niederlage in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach revanchieren. Erst am Samstag hatten die Heidenheimer von Trainer Frank Schmidt mit 1:2 in Gladbach verloren. Nun wollen sie mit einem Zweitrundensieg ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. Zum Auftakt des Wettbewerbs hatte sich der Bundesliga-Aufsteiger Mitte August deutlich mit 8:0 beim Außenseiter Rostocker FC durchgesetzt. Tabelle

