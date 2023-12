Kein Losglück: Stuttgart muss im Pokal nach Leverkusen

Der VfB Stuttgart muss im Viertelfinale des DFB-Pokals zum Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen reisen.

Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Beide Teams hatten sich wenige Stunden zuvor im Bundesligaduell 1:1 getrennt. Spieltermine sind der 30. und 31. Januar sowie der 6. und 7. Februar. Das Endspiel findet am 25. Mai in Berlin statt.

(dpa)