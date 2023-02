Lösbare Aufgabe für den VfB - Freiburg muss zu den Bayern

Vorjahresfinalist SC Freiburg hat eine schwere Aufgabe im Viertelfinale des DFB-Pokals zugelost bekommen.

Die Breisgauer treffen auswärts auf den Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga FC Bayern München. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund. Gespielt wird am 4. und 5. April.

Der VfB Stuttgart gastiert beim einzig noch verbliebenen Zweitligisten 1. FC Nürnberg und Titelverteidiger RB Leipzig bekommt es mit Borussia Dortmund zu tun. Außerdem empfängt Eintracht Frankfurt den Hauptstadt-Club 1. FC Union Berlin.

Die Lose zog Nationalspielerin Jacqueline Meißner von der SGS Essen. Die Halbfinalpartien sind dann für den 2. und 3. Mai angesetzt, am 3. Juni steigt im Berliner Olympiastadion das Endspiel.

(dpa)