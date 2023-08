Oberachern fordert Freiburg zum badischen Pokal-Duell

Es ist ein Auswärtsspiel der ungewöhnlichen Sorte für den SC Freiburg.

Der badische Fußball-Bundesligist tritt in der ersten DFB-Pokal-Runde am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Oberligisten SV Oberachern an. Die Partie wird allerdings nicht auf dem Sportplatz am Waldsee ausgetragen, sondern im Freiburger Dreisamstadion. Jahrzehntelang war die Arena die Heimat des Sport-Clubs, nun reisen Trainer Christian Streich und seine Schützlinge als Gäste an.

Fünftligist Oberachern war bereits in der vergangenen Saison im Pokal dabei. Damals gab es in der ersten Runde eine 1:9-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Diesmal will der Außenseiter das Ergebnis etwas knapper halten.

(dpa)