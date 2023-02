Pokal-Viertelfinals von Freiburg und Stuttgart terminiert

Die DFB-Pokal-Viertelfinals der Bundesligisten SC Freiburg und VfB Stuttgart sind terminiert worden.

Vorjahresfinalist Freiburg tritt am Dienstag, 4. April, um 20.45 Uhr ( ARD und Sky) beim Rekordsieger FC Bayern München an. Der VfB spielt am Mittwoch, 5. April, um 18.00 Uhr (Sky) beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch bekannt. Die Partien waren am Sonntag ausgelost worden.

(dpa)