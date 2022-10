Schalke-Coach Kramer stellt gegen Hoffenheim um

Trainer-Wackelkandidat Frank Kramer hat im DFB-Pokal-Spiel des FC Schalke 04 bei der TSG 1899 Hoffenheim sein Team umgestellt.

Gleich auf fünf Positionen verändert der 50-Jährige am Dienstagabend die Startelf im Vergleich zum 0:3 am Freitag in der Fußball-Bundesliga ebenfalls gegen die Kraichgauer. Unter anderem rücken Danny Latza und Jordan Larsson in die Mannschaft des Abstiegskandidaten.

Verletzt fallen Leo Greiml, Cedric Brunner und Tom Krauß aus. Bei den Hoffenheimern fehlt erneut Torjäger Andrej Kramaric (Sprunggelenkblessur). Dafür stürmen Munas Dabbur und Georginio Rutter.

(dpa)