VfB Stuttgart tritt zum Pokal-Kracher in Leverkusen an

Der Bundesliga-Dritte ist zu Gast beim Spitzenreiter. Das Pokal-Viertelfinale zwischen Bayer und dem VfB verspricht reichlich Spannung. Ein Japaner ist bei den Schwaben wieder dabei.

Der VfB Stuttgart will im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Dienstag (20.45 Uhr/ ARD und Sky) seinen Traum vom Einzug ins DFB-Pokalfinale wahren. Die Schwaben gehen trotz ihrer jüngsten Siege in der Fußball-Bundesliga allerdings als Außenseiter ins Viertelfinal-Duell mit der Werkself. Die Leverkusener haben in der laufenden Saison immerhin noch kein einziges Pflichtspiel verloren.

Der Japaner Hiroki Ito steht den Stuttgartern nach seinem Aus beim Asien-Cup wieder zur Verfügung. Der Guineer Serhou Guirassy ist ebenfalls vom Afrika-Cup zurück, sein Einsatz laut Trainer Sebastian Hoeneß aber noch offen. In der vergangenen Saison schaffte es der VfB im Pokal bis ins Halbfinale.

(dpa)