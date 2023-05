VfB will ins Finale: Guirassy gegen Frankfurt wohl dabei

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart spielt am Mittwoch (20.45/ARD und Sky) gegen Eintracht Frankfurt um den Einzug ins Finale des DFB-Pokals.

Mit einem Sieg im Halbfinale gegen den Europa-League-Sieger aus Hessen würde der dreimalige Pokalsieger erstmals seit 2013 wieder im Endspiel stehen. Der fünfmalige Pokalsieger Frankfurt gewann den Cup-Wettbewerb zuletzt 2018, die Stuttgarter waren letztmals 1997 erfolgreich.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß kann wohl mit dem Einsatz von Serhou Guirassy rechnen. Der Mittelstürmer erlitt beim 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach eine Schwellung am Auge und war ausgewechselt worden. Auch Innenverteidiger Waldemar Anton soll trotz einer Magenverstimmung, wegen der er am Dienstag mit dem Training aussetzte, dabei sein. Stuttgart ist seit dem Amtsantritt von Hoeneß in fünf Pflichtspielen ohne Niederlage geblieben.

(dpa)