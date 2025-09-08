Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Diebstahl: Kupferdiebe graben 100 Meter langen Graben

Diebstahl

Kupferdiebe graben 100 Meter langen Graben

Mitten am Feldweg graben zwei Männer einen 100 Meter langen Graben und täuschen dabei eine Baustelle vor. Ein Zeuge bemerkte das ungewöhnliche Vorgehen. Die Diebe sind auf der Flucht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Rund 100 Meter sei der Graben lang gewesen, den die Männer ausgehoben hatten. (Symbolbild)
    Rund 100 Meter sei der Graben lang gewesen, den die Männer ausgehoben hatten. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Zwei Männer haben in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine Baustelle vorgetäuscht und einen 100 Meter langen Graben gegraben, um vermutlich die darin liegenden Kupferkabel zu klauen. Die beiden mutmaßlichen Diebe hatten zwei Warnbarken mit Trassenband aufgestellt und etwa einen Meter tief gegraben, wie die Polizei mitteilte. Erst als sie ein Zeuge ansprach, rannten sie davon und ergriffen mit einem Auto die Flucht. Dabei wurde auch etwas Kupfer entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden