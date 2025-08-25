Icon Menü
Diebstahl: Laster mit Kosmetik gestohlen - Gesamtwert rund 415.000 Euro

Diebstahl

Laster mit Kosmetik gestohlen - Gesamtwert rund 415.000 Euro

Diebe stehlen in der Nacht einen mit Kosmetik beladenen Sattelzug. Zudem räumen sie einen zweiten Laster leer. Der Schaden ist immens.
Von dpa
    Die Polizei hat zunächst keine Hinweise zu den Dieben und sucht nach Zeugen. (Symbolbild)
    Die Polizei hat zunächst keine Hinweise zu den Dieben und sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Ein mit Kosmetikartikeln beladener Sattelzug ist in Muggensturm (Landkreis Rastatt) gestohlen worden. Beides zusammen hatte einen Wert von mehr als 415.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurde im selben Zeitraum in der Nacht zu Freitag ein zweiter Sattelzug der gleichen Spedition, beladen mit Adventskalendern und Kosmetikartikeln, leer geräumt.

    Der Diebstahlschaden des zweiten Anhängers lässt sich den Angaben zufolge zunächst nicht beziffern. Die Ermittlungen dauern an und die Polizei sucht nach Zeugen.

