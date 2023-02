Paketzusteller stehlen Ware aus Päckchen

In mehr als 500 Fällen sollen Paketzusteller hochwertige Versandartikel aus Paketen gestohlen und gegen minderwertige Waren getauscht haben.

In mehr als 500 Fällen sollen Paketzusteller hochwertige Versandartikel aus Paketen gestohlen und gegen minderwertige Waren getauscht haben. Von 18 Verdächtigen eines Transportunternehmens wurden am Mittwoch fünf verhaftet, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Tübingen gegen sieben Zusteller Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt. Bei den Wohnungsdurchsuchungen in Albstadt (Zollernalbkreis) und Tübingen fanden die Ermittler mutmaßliches Diebesgut wie Elektroartikel und Bargeld.

Im Wert von rund 120 000 Euro sollen die Männer in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und im Zollernalbkreis teure Handys, Elektronikartikel oder auch hochwertige Kleidung aus Paketen gestohlen haben. In die Pakete legten die Verdächtigen minderwertige Ware in ähnlicher Beschaffenheit und Gewicht. Die Pakete wurden anschließend wieder verschlossen und an die Empfänger ausgeliefert. Im November 2022 hatte das Transportunternehmen Anzeige erstattet. Die Beschuldigten sollen nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.

(dpa)