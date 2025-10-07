Trickdiebin stiehlt gutgläubiger Seniorin Goldkette

Eine unbekannte Diebin hat eine 77 Jahre alte Seniorin mit einem gemeinen Trick um ihre goldene Halskette gebracht. Wie die Polizei mitteilte, war die 77-Jährige in Sersheim (Kreis Ludwigsburg) unterwegs gewesen, als sie aus einem Auto heraus angesprochen und nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt wurde. Während sie den Weg erklärte, stieg eine etwa 50 Jahre alte Frau aus dem Van, drückte der Seniorin einen Kuss ins Gesicht und legte ihr eine mutmaßlich wertlose Kette um. Dann stieg sie wieder in das Auto und fuhr davon. Wenig später entdeckte die Seniorin, dass ihre eigene Goldkette im Wert von rund 300 Euro fehlte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

