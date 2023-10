Unbekannte haben in einer Firma im Landkreis Calw Werkzeug im Wert von mindestens 200.000 Euro gestohlen.

Die genaue Schadenssumme werde derzeit noch ermittelt, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Diebe brachen nach ersten Erkenntnissen am vergangenen Wochenende auf noch ungeklärte Weise in die Firma in Neubulach ein und brachen Schränke, Türen und Schubladen auf. Sie stahlen zahlreiche Werkzeuge darunter Fräsen und Bohrer.

(dpa)