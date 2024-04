Über 300.000 Menschen in Baden-Württemberg noch nie online

Mehr als eine Viertelmillion Menschen haben in Baden-Württemberg einer repräsentativen Erhebung des Statistischen Landesamts zufolge noch nie das Internet genutzt.

Insgesamt 329.000 Menschen zwischen 16 und unter 75 Jahren seien sogenannte "Offliner", teilte die Statistikbehörde am Freitag mit. "Dies entspricht in etwa der Bevölkerung Mannheims." Etwa 8,3 Millionen Menschen in der Altersspanne im Südwesten nutzten das Internet dagegen bereits in der Vergangenheit, 94 Prozent davon innerhalb der drei Monate vor der Befragung.

Die Zahlen stammen aus dem repräsentativen Mikrozensus 2023, in dem die Behörde auch die EU-weite Haushaltebefragung zur Internetnutzung in privaten Haushalten erfasst. Das Landesamt befragt jährlich im Rahmen des Mikrozensus ein Prozent der Bevölkerung - und damit etwa 65 000 Haushalte im Südwesten. Einem Teil der Haushalte seien den Angaben zufolge in den Monaten März bis Juni Fragen zur Internetnutzung gestellt worden, hieß es.

