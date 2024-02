Streamer konsumiert Drogen und bekommt Besuch von Polizei

Ein Mann hat während eines Livestreams Drogen konsumiert und ist später in seiner Wohnung in Dörzbach (Hohenlohekreis) von der Polizei festgenommen worden.

Der 24-Jährige soll sich äußerst rabiat gegen den Polizeieinsatz gewehrt haben, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Unter anderem habe er die Beamten geschlagen, getreten, versucht zu kratzen und habe einen Polizisten am Finger gepackt und diesen umgedreht. Der Polizist erlitt eine leichte Verletzung, konnte aber seinen Dienst fortsetzen.

Während des Streams mit mehreren Tausend Zuschauern habe der YouTuber Drogen aus einer Pfeife konsumiert. Die Polizei war darüber informiert worden. Der YouTuber wurde nach dem Einsatz am Mittwochabend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Er soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.

Schon in der Vergangenheit soll der Mann gegenüber dem Gesetz in Erscheinung getreten sein. Darunter befanden sich ebenfalls Widerstandsmaßnahmen gegen polizeiliche Einsätze.

(dpa)