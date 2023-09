Zusammenstoß auf A8 nach medizinischem Notfall

Bei einem Verkehrsunfall in Folge eines medizinischen Notfalls auf der A8 zwischen Pforzheim und Karlsruhe sind drei Menschen verletzt worden.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ging es einem Autofahrer auf der mittleren Spur am frühen Freitagabend schlecht. Er sei daraufhin auf Höhe von Mutschelbach langsamer gefahren. Ein Lkw-Fahrer, der in diesem Moment habe überholen wollen, sei mit dem Auto kollidiert. Der Wagen wurde durch den Zusammenstoß auf die linke Spur geschleudert und krachte gegen die Leitplanke.

Zwei herannahende Autos konnten dem Sprecher zufolge noch rechtzeitig bremsen. Zwei weitere Autos seien dann allerdings mit den stehenden Fahrzeugen zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurden zwei Autofahrer leicht verletzt. Der Fahrer, dem es zuvor gesundheitlich nicht gut gegangen war, kam in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Weitere Angaben zu den Verletzten machte der Sprecher zunächst nicht.

Die Reinigungsarbeiten in Fahrtrichtung Karlsruhe dauerten am Abend auf dem linken und mittleren Fahrstreifen noch an, so der Sprecher.

(dpa)