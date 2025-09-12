Icon Menü
Dreister Diebstahl: Betrüger geben sich als Notdienst aus und bestehlen Paar

Dreister Diebstahl

Betrüger geben sich als Notdienst aus und bestehlen Paar

Mit einem Trick verschaffen sich Unbekannte Zugang zur Wohnung eines Paares. Erst als die Männer weg sind, fällt den Bewohnern der Diebstahl auf.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht jetzt nach den drei unbekannten Männern. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht jetzt nach den drei unbekannten Männern. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Betrüger, die sich als Notdienst für Wasserschäden ausgaben, haben ein Paar in Pleidelsheim (Landkreis Ludwigsburg) bestohlen. Sie klauten sowohl Bargeld als auch Schmuck, wie die Polizei mitteilte.

    Zwei der Männer betraten am Donnerstagmittag die Wohnung des Paares. Sie drehten zur Ablenkung sämtliche Wasserhähne auf. Währenddessen betrat ein dritter Mann unbemerkt die Wohnung und nahm die Batterien aus dem Telefon und versteckte die Handys des Paares.

    Nach zehn Minuten verließen die Männer die Wohnung. Sie sagten, dass das Wasser noch weiterlaufen müsse und sie gleich zurückkehren werden. Als die Männer nicht wiederkamen, bemerkte das Paar das fehlende Bargeld und den Schmuck.

