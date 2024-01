Disko-Drogenfund: Ermittlungen gegen ein Drittel der Gäste

Über ein Drittel der Gäste einer Party in Schwaben muss sich wegen Drogendelikten verantworten.

Bei 59 Feiernden im Alter von 18 bis 47 Jahren wurden in der Nacht zum Sonntag in einer Diskothek im Landkreis Günzburg unter anderem Amphetamin, Cannabis, Ecstasy und Kokain gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Kontrolle gingen mehrmonatige Ermittlungen zu Hinweisen auf den Drogenhandel und -konsum in dem Tanzclub voraus.

Bei der Feier wurden den Angaben zufolge 165 Menschen überprüft. Die Beamten fanden insgesamt etwa 60 Gramm Kokain, 43 Gramm Amphetamin, 22 Gramm Marihuana, zwei Gramm Haschisch, neun Joints und rund 200 Ecstasy-Tabletten. Bei anschließenden Hausdurchsuchungen von vier Tatverdächtigen wurden weitere 51 Gramm Amphetamin gefunden.

55 Tatverdächtige müssen sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes der Drogen, vier Tatverdächtige wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Drogen verantworten. Weitere Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden gegen zunächst unbekannte Täter eingeleitet. Die Diskothek darf zunächst weiter geöffnet bleiben, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

(dpa)