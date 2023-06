Kampf gegen Drogenszene in Heidelberg

Im Kampf gegen eine Ausweitung der Drogenszene in der Heidelberger Kurfürsten-Anlage hat die Polizei umfangreiche Kontrollen durchgeführt.

Insgesamt haben am Mittwoch mehr als 150 Beamtinnen und Beamte 46 Personen kontrolliert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Schon zuvor seien im Rahmen von Ermittlungen sechs Verdächtige festgenommen worden. Diese sind nun in Untersuchungshaft.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln diese seit Längerem gegen 18 Personen wegen des Handels mit Kokain, Amphetamin, Haschisch und Marihuana. Hierbei wurden bereits mehrere hundert Gramm verschiedener Drogen sichergestellt.

Die Ermittlungen waren ebenfalls Hintergrund der Kontrollen in der Kurfürsten-Anlage. Bei diesen entdeckten die Beamten Betäubungsmittel bei fünf Personen. Eine Weitere habe gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zudem beleidigte eine Person die Beamtinnen und Beamten.

(dpa)