Kokain und Alkohol konsumiert - Flucht mit dem Auto

Mit 130 Stundenkilometern ist ein 27-Jähriger in Mannheim vor der Polizei geflüchtet - bei erlaubten 50 km/h.

Er war in der Nacht auf Samstag in eine Kontrolle geraten, weil er sein Handy am Steuer benutzte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrer demnach jedoch Vollgas. Er missachtete mehrere rote Ampeln und entkam den Einsatzkräften.

Später wurde der Polizei in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) eine Unfallflucht gemeldet: Ein Zeuge sagte, ein Autofahrer habe an einem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und zwei Straßenlaternen beschädigt. Eine davon wurde aus ihrer Verankerung gerissen. Der Fahrer stellte den Wagen danach ab - teils auf der Fahrbahn stehend - und flüchtete zu Fuß.

Die Beamten ermittelten, dass es sich auch in diesem Fall um den 27-Jährigen handelte, der in Mannheim entwischt war. Er stellte sich telefonisch der Polizei und wurde dann festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille. Er hatte zudem Kokain genommen, was die Polizei auch bei ihm fand. Zudem ergab die polizeiinterne Recherche, dass sein Führerschein aktuell gesperrt ist.

(dpa)