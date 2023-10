Zwei Männer mit 25 Kilogramm Kokain erwischt

Beamte des Zolls haben bei Weil am Rhein im Kreis Lörrach zwei Männer mit rund 25 Kilogramm Kokain erwischt.

Wie das Hauptzollamt Lörrach am Freitag mitteilte, wollten die beiden 30 Jahre alten Männer bereits Anfang August mit den Drogen im Auto in die Schweiz einreisen. Einer Sprecherin zufolge sollen die Drogen einen Wert von mehreren Hunderttausend Euro haben.

Laut Zoll hätten die Männer bei einer Kontrolle am Grenzübergang Weil am Rhein zunächst angegeben, zwei Tage Urlaub in Zürich machen zu wollen. Die Beamten hätten jedoch im Kofferraum des Wagens ein mit schwarzem Klebeband umwickeltes Paket mit Kokain gefunden. Ein Drogenspürhund habe daraufhin auch im Motorraum, in der Mittelkonsole und in den Seitenwänden Drogen entdeckt. Die Beamten nahmen die Männer fest. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

(dpa)