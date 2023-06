Zoll stellt 12,5 Kilogramm Marihuana sicher

Beamte des Zolls in Heilbronn haben bei einem Paketzentrum eines Postdienstleisters 12,5 Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Die Lieferung kam aus Spanien, wie der Zoll am Freitag mitteilte. Trotz luftdichter Verpackung in mehreren DIN A3 großen Beuteln habe typischer Cannabis-Geruch festgestellt werden können. Die Lieferung sollte angeblich an einen Empfänger außerhalb des Heilbronner Zoll-Bezirks gesendet werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wie ein Sprecher des Zolls sagte.

(dpa)