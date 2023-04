Polizei findet kiloweise Drogen: Mann in U-Haft

Bei einem mutmaßlichen Drogendealer hat die Karlsruher Polizei unter anderem knapp 20 Kilogramm Amphetamine, 6 Kilogramm Marihuana sowie Tausende Euro Bargeld sichergestellt.

Der Mann kam in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Der 33-Jährige habe sich bei der Festnahme am Montag so sehr gewehrt, dass ein Polizist an der Hand verletzt worden sei.

Der Beschuldigte hatte den Angaben nach versucht, seine Identität und die Taten mithilfe vermeintlich abhörsicherer Handys zu verschleiern. Dennoch geriet er in den Fokus des Drogendezernats. Die Ermittler werfen dem 33-Jährigen unerlaubten bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor.

(dpa)