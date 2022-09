Großrazzia: Polizei hebt Drogenhändler-Ring am Bodensee aus

Mit einer Großrazzia an mehreren Orten in der Nähe des Bodensees hat die Polizei eine mutmaßliche Drogenhändler-Bande ausgehoben.

Nach Durchsuchungen am frühen Dienstagmorgen in zahlreichen Wohnungen im Kreis Konstanz, in Titisee-Neustadt, im Bodensee- und Schwarzwald-Baar-Kreis hätten die Beamten elf Tatverdächtige im Alter zwischen 20 und 32 Jahren vorläufig festgenommen, teilten die Staatsanwaltschaft Konstanz und die Kriminalpolizei Rottweil am Abend mit.

Diese stünden im Verdacht, überregional gewerbs- und bandenmäßig mit Drogen gehandelt und Frauen zur Prostitution gezwungen zu haben. Bei der Razzia fanden die Beamten demnach große Mengen an Drogen mit einem Wert von mehreren zehntausend Euro. Gegen sieben der elf Verdächtigen wurde Haftbefehl erlassen.

Etwa 280 Polizisten, teilweise aus benachbarten Bundesländern, seien an der Aktion beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Man habe eineinhalb Jahre lang gegen die Bande ermittelt. Bei der Razzia hätten die Beamten Cannabis im mittleren zweistelligen Kilobereich, zehn Kilogramm Amphetamin und über 1000 Ecstasy-Tabletten beschlagnahmt. Außerdem hätten sie ein komplett eingerichtetes Drogenlabor entdeckt.

(dpa)