Kriminelle stehlen teuren Schmuck aus Juweliergeschäft

Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Lindau am Bodensee haben unbekannte Täter Schmuck im Wert von rund 200.000 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei flüchteten sie nach der Tat am Sonntag in den frühen Morgenstunden. Man suche jetzt nach Zeugen, die verdächtige Menschen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Die Täter hatten sich den Beamten zufolge gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft verschafft. Ob es eine Alarmanlage oder Überwachungskameras gab, konnte ein Sprecher der Polizei am Montag zunächst nicht sagen. Auch die Anzahl der Täter war nicht bekannt.