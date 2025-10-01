Triebfahrzeugführer mit Laserpointer geblendet

Unbekannte haben am Bahnhof Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) zwei Triebfahrzeugführer mit einem Laserpointer geblendet. Der jüngste Vorfall ereignete sich laut Bundespolizei am Dienstagabend, verletzt wurde niemand. Bereits am Montag war ein Lokführer demnach von einem grünen Laserstrahl geblendet worden. In beiden Fällen konnten Beamte keine Verdächtigen feststellen. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

