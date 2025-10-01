Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Eingriff in den Bahnverkehr: Triebfahrzeugführer mit Laserpointer geblendet

Eingriff in den Bahnverkehr

Triebfahrzeugführer mit Laserpointer geblendet

Nach zwei Laserpointer-Angriffen auf Triebfahrzeugführer ermittelt die Bundespolizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Wer kann Hinweise geben?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Triebfahrzeugführer wurden mit einem Laserstrahl geblendet. (Symbolbild)
    Die Triebfahrzeugführer wurden mit einem Laserstrahl geblendet. (Symbolbild) Foto: Fabian Strauch/dpa

    Unbekannte haben am Bahnhof Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) zwei Triebfahrzeugführer mit einem Laserpointer geblendet. Der jüngste Vorfall ereignete sich laut Bundespolizei am Dienstagabend, verletzt wurde niemand. Bereits am Montag war ein Lokführer demnach von einem grünen Laserstrahl geblendet worden. In beiden Fällen konnten Beamte keine Verdächtigen feststellen. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden