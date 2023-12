Riedbahn-Sanierung: Busse fahren von Mannheim zum Flughafen

Die Generalsanierung auf der Riedbahn bringt im kommenden Jahr über lange Zeit Einschränkungen für Reisende mit sich. In Mannheim war die Sorge groß, vom internationalen Luftdrehkreuz in Frankfurt abgeschnitten zu werden. Nun gibt es eine Lösung.

Während der Arbeiten an der Riedbahn im Januar sollen Shuttle-Busse Reisende vom Mannheimer Hauptbahnhof zum Flughafen Frankfurt bringen. Auf Basis der Erfahrungen damit will die Deutsche Bahn dann ihr Angebot während der Generalsanierung der Riedbahn, einer stark befahrenen Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim, ab Sommer 2024 erarbeiten. Zwischen 15. Juli und Mitte Dezember soll dann auf der Riedbahn nichts mehr gehen, wie die Bahn am Samstag mitteilte.

Die erste Sperrung beginnt am 1. Januar und dauert bis 21. Januar. In der Zeit sind vorbereitende Arbeiten geplant. Von 4.45 Uhr bis 22.45 Uhr (letzte Abfahrt) sollen moderne Reisebusse im Halbstundentakt den Mannheimer Hauptbahnhof mit dem Frankfurter Flughafen verbinden. Sie brauchen für die Strecke etwa eine Stunde. Fahrgäste können die Busse den Angaben zufolge mit Tickets des Fernverkehrs nutzen. Die Flughafenshuttles seien in den Auskunfts- und Buchungssystemen der DB hinterlegt.

"Ich bin sehr erfreut und dankbar, dass die Deutsche Bahn auf unseren dringenden Hinweis reagiert hat und während der Riedbahnsanierung eine Direktverbindung zum Flughafen Frankfurt aufrechterhält", erklärte Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU). Die direkte Anbindung an das internationale Luftdrehkreuz in Frankfurt sei von größter Bedeutung für Wirtschaft und Tourismus in der Region.

Umsteigefrei können Reisende zwischen Mannheim und Frankfurt/Main Hauptbahnhof während der Arbeiten auf der Riedbahn fahren. Die meisten Fernverkehrszüge werden laut Bahn über die parallel zur Riedbahn verlaufenden Strecken Mainz-Worms-Mannheim/Ludwigshafen (Ludwigsbahn) und Frankfurt am Main-Darmstadt-Heidelberg (Main-Neckar-Bahn) umgeleitet. "Damit möglichst viele Züge mit gleicher Geschwindigkeit auf den alternativen Routen verkehren können, müssen die ICE/IC etwas langsamer fahren", hieß es. Die Reisezeit verlängere sich so um etwa eine halbe Stunde.

Sämtliche Änderungen im Personenverkehr seien schon in den Fahrplan eingearbeitet, teilte die Bahn weiter mit. Die Verbindungen während der Riedbahnsanierung seien in den elektronischen Auskunftsmedien und in der App DB Navigator für Smartphones abrufbar.

(dpa)