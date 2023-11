Hugo Boss bekräftigt nach Wachstumsraten Jahresprognose

Der Modekonzern Hugo Boss sieht sich nach zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis im vergangenen Quartal auf Kurs für das laufende Jahr.

Das Unternehmen bekräftigte daher am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen seine Prognose für 2023. Der Umsatz soll um 12 bis 15 Prozent auf 4,1 Milliarden bis 4,2 Milliarden Euro steigen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll um 20 bis zu 25 Prozent auf bis zu 420 Millionen Euro zulegen, wie Hugo Boss am Donnerstag in Metzingen weiter mitteilte.

Im dritten Quartal nahm der Umsatz um zehn Prozent auf gut eine Milliarde Euro zu. Dabei profitierte Hugo Boss von Zuwächsen in allen Regionen. Dank anhaltender Effizienzsteigerungen insbesondere im stationären Einzelhandel stieg das operative Ergebnis (Ebit) um 12 Prozent auf 103 Millionen Euro. Damit übertraf das Unternehmen die mittleren Analystenschätzungen leicht. Unter dem Strich verdiente der Modekonzern mit 63 Millionen Euro neun Prozent mehr.

